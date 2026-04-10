Latina | 426 arresti e arsenali di tritolo il bilancio della Questura

Nel corso dell’ultimo anno, le forze dell’ordine nella provincia di Latina hanno effettuato numerose operazioni che hanno portato all’arresto di 426 persone e alla denuncia di altre. Durante le attività di controllo sono stati sequestrati anche arsenali di tritolo, evidenziando l’intensità degli interventi per la sicurezza pubblica. Il bilancio, reso noto dalla Questura, riflette un’intensa attività investigativa e di contrasto alla criminalità sul territorio.

La Questura di Latina presenta un bilancio dettagliato dell’ultimo anno di operazioni sul territorio pontino, segnato da una forte attività investigativa e di controllo che ha portato all’arresto di 426 persone e alla denuncia di 1.655 soggetti. I dati emergono in occasione della celebrazione del 174° anniversario della Polizia di Stato, che domani, 10 aprile, vedrà schierati mezzi e personale presso il Giardino di Ninfa, monumento naturale protetto dalla Regione Lazio. Dall’arsenale di San Felice alla strategia del terrore a Latina. Il controllo delle armi ha evidenziato criticità profonde nel comprensorio, con un episodio particolarmente allarmante registrato a San Felice Circeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina: 426 arresti e arsenali di tritolo, il bilancio della Questura Boom di truffe telefoniche anche a Latina: l'allarme della questurai malviventi utilizzano software per far apparire i numeri del 112 o delle forze dell'ordine, per carpire la fiducia delle vittime. Leggi anche: Sette arresti della polizia della questura di Venezia Argomenti più discussi: Dalla stagione delle bombe alle armi, fino ai casi di violenza su minori: un anno di indagini della polizia; Latina, armi arresti ed esplosivi: gli ultimi dodici mesi della Polizia; Polizia di Stato, 174° anniversario: celebrazioni nel Giardino di Ninfa; Latina, il bilancio della Polizia ad un giorno dall’anniversario: che numeri!. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via dell’Agora, all’altezza di via Cerveteri, a Latina, dove un ragazzo di 26 anni in sella ad una moto Triumph si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna. Immediato l’intervento di un’ambulanza d - facebook.com facebook Da quattro anni, un filo rosso sta unendo centinaia di studenti universitari e giovani leader politici in tutto il mondo: dall’America Latina all’Europa, dall’America del Nord all’Africa e all’Asia. Giovani che provano a migliorare la realtà a partire dal proprio metro q x.com