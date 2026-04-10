Negli ultimi giorni si è acceso un acceso scambio di battute tra l’attore e l’amministrazione americana, con accuse reciproche riguardo a presunti crimini di guerra. La discussione si è svolta in un clima di tensione internazionale, mentre sul fronte dell’Iran la tregua appare fragile e il mondo osserva in attesa di sviluppi. La polemica ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito con interesse il botta e risposta tra le parti coinvolte.

In un periodo come questo, con una tregua quanto mai instabile sul fronte dell’Iran e il resto del mondo cha pare trattenere il fiato in attesa di una soluzione definitiva al conflitto, ci si immaginerebbe il capo della comunicazione della Casa Bianca impegnato in affari di altissimo profilo. Invece Steven Cheung trova il tempo di replicare in modo piccato a un attore. Così è nato il botta e risposta tra la Casa Bianca e George Clooney, che aveva accusato Donald Trump di contemplare "un crimine di guerra" dopo aver detto di "voler mettere fine a un'intera civilità" riferendosi all'Iran. Immediata la replica di Clooney, che ha trovato di cattivo gusto attaccarlo per i suoi film quando "le famiglie perdono i propri cari, i bambini sono inceneriti, l'economia mondiale è sul filo del rasoio". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - L'assurdo botta e risposta tra Clooney e Casa Bianca: "Sono crimini di guerra". “No, li fai tu”

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