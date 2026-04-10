L’assessore all’agricoltura Marras | Il mercato cerca vini con una storia

L’assessore all’agricoltura della regione ha commentato che il mercato richiede vini con una storia alle spalle. La sua analisi riguarda il settore vitivinicolo di una regione nota per il vino a livello mondiale. Si tratta di un territorio che, secondo l’assessore, si distingue per la sua tradizione e per le produzioni di qualità. La sua valutazione offre uno sguardo sulla situazione attuale di questo comparto.

Leonardo Marras è assessore regionale della Toscana all’Agricoltura, Economia, Turismo e Politiche del Credito e scatta una fotografia del comparto vitivinicolo di una delle regioni che più di tutte è sinonimo di vino nell’immaginario internazionale. Assessore Marras, quali sono i territori o i vini che stanno ottenendo maggiori soddisfazioni in questo periodo storico così delicato? "La Toscana si presenta oggi al Vinitaly con un sistema vitivinicolo solido e competitivo, capace di esprimere risultati importanti su più livelli. Accanto alle denominazioni più storiche che si consolidano nel mercato come grandi ambasciatori della Toscana, vediamo crescere molto anche aree come la costa e diverse zone collinari che stanno investendo su qualità, sostenibilità e identità territoriale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Caporalato e sfruttamento in agricoltura, oggi la cabina di regia con Marras, Lenzi e MonniArezzo, 7 aprile 2026 – Caporalato e sfruttamento in agricoltura, oggi la cabina di regia con Marras, Lenzi e Monni.

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