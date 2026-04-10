L' Asp inaugura le Case di Comunità Mistretta e Santo Stefano di Camastra

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha aperto questa mattina due nuove strutture sanitarie nei Comuni di Mistretta e Santo Stefano di Camastra. Le case di comunità sono state realizzate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono di tipo spoke. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei rispettivi centri, con la presenza di rappresentanti delle amministrazioni locali.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha inaugurato stamani due nuove case di comunità di tipo spoke nei Comuni di Mistretta e Santo Stefano di Camastra, realizzate nell’ambito del Pnrr. Queste strutture sono state pensate per rafforzare la rete territoriale, garantire prossimità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Case della Comunità, Asp Messina inaugura due nuove strutture Spoke a Valdina e Novara di SiciliaDodici le strutture operative per assistenza integrata, multidisciplinare e vicina ai cittadini, altre aperture previste entro aprile per rafforzare... Leggi anche: Infrastrutture, finanziate le opere propedeutiche alla costruzione del porto turistico di Santo Stefano di Camastra Temi più discussi: Via Ponticelli, inaugurata la Casa di Comunità di Carini; Asp Palermo, '5,5 milioni di Pnrr per assistenza più vicina a cittadini'; Sanità, oltre 5,5 milioni di euro dal PNRR per ospedale di comunità e 7 case di comunità nel Palermitano; Sanità, l’ASP di Caltanissetta potenzia la rete: attive le Case di Comunità di Mazzarino e Niscemi. L'Asp di Ragusa inaugura le nuove case di comunità a Giarratana e a Santa CroceGiovedì 2 aprile, alla presenza della Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, verranno inaugurate due nuove Case della Comunità realizzate nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale ... lasicilia.it Inaugurate le Case della Comunità di Savona e Vado LigureL'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò ha inaugurato oggi, mercoledì 8 aprile, le Case della Comunità di Savona e di Vado Ligure ... italpress.com IrpiniaTv. . ' : ' I medici di base nelle Case di comunità. Il segretario provinciale del sindacato dei medici irpini Angelo Rossi ai microfoni di ITV: "Ridurremo gli accessi impropri ai pronto soccors - facebook.com facebook