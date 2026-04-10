L’arte sbarca alla chiesa della Misericordia

L’antica chiesa di San Biagio e Sant’Antonio Abate, di proprietà della Misericordia di Pietrasanta e situata vicino alla confraternita di via Mazzini, ospiterà un nuovo evento artistico. La chiesa, che ha una storia che risale a diversi secoli, viene utilizzata di recente come spazio espositivo. La struttura sarà aperta al pubblico per questa occasione, che metterà in mostra opere d’arte e installazioni.

L’antica chiesa di San Biagio e Sant’Antonio Abate, di proprietà della Misericordia di Pietrasanta e attigua alla confraternita di via Mazzini, torna ad ospitare un evento artistico. Protagonista, da oggi a domenica, sarà la video-installazione "Nunc stans-Eterno presente", quadri movimento dell’artista versiliese Nicola Raffaetà che accompagnano lo spettatore in quell’istante in cui tutto si ferma, la mente si svuota e si può percepire il senso di pace, come a contatto con una dimensione divina. L’installazione, accolta in città con il patrocinio del Comune, verrà inaugurata oggi alle 19. I video, legati all’iconografia cristiana, saranno proiettati in loop su tre schermi montati come una pala d’altare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte sbarca alla chiesa della Misericordia La chiesa della Misericordia riapre le porte alla città con la messa del vescovoViareggio, 5 marzo 2026 – “La chiesa della Misericordia di Viareggio riapre le porte: riconsegniamo alla città una parte della sua storia” sono... San Gregorio di Narek, abate e Dottore della Chiesa: il poeta della misericordiaIl 27 febbraio la Chiesa fa memoria di San Gregorio di Narek, abate e Dottore della Chiesa, figura eminente della tradizione armena (sec.