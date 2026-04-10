Polly Verity utilizza una tecnica di piegatura della carta che non prevede l’uso di colle o tagli, creando paesaggi geometrici tridimensionali. Con fogli semplici, dà vita a sculture articolate e dettagliate, sfruttando solo le pieghe per modellare le sue composizioni. La sua lavorazione dimostra come la manipolazione del materiale possa trasformare un semplice foglio in una complessa rappresentazione spaziale.

Polly Verity trasforma semplici fogli di carta in complessi paesaggi geometrici tridimensionali attraverso una tecnica che esclude l’uso di colle o tagli. La creatrice utilizza la precisione delle pieghe per dare vita a strutture che sembrano mutare aspetto a seconda dell’angolazione da cui vengono osservate, giocando con un equilibrio costante tra luce e ombre. L’origine di questa ricerca estetica risale all’infanzia dell’artista, cresciuta in un ambiente dove la dimensione creativa era parte integrante della quotidianità. Un elemento determinante nel consolidamento della sua passione è stato il legame con Eric de Mare, il suo nonno acquisito, che le ha trasmesso conoscenze fondamentali attraverso il volume Your Book of Paperfolding. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’arte della piega: come la geometria trasforma la carta in scultura

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Tra luci e stile, la sua bellezza diventa pura arte. Margherita Carducci, Ditonellapiaga - facebook.com facebook

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