L’anticipo del venerdì al Breda L’Alcione a caccia della vittoria In tribuna Abodi

Questa sera alle 20.30 si gioca allo stadio Breda la partita tra Alcione e Lecco. La squadra locale cerca di ottenere i tre punti, mentre il Lecco affronta l’incontro con l’obiettivo di vincere. In tribuna è presente il presidente della lega calcio. La partita, originariamente prevista in un'altra data, è stata anticipata al venerdì.

L’Alcione torna in campo questa sera alle 20.30 allo stadio Breda, in una sfida dal peso specifico elevato contro il Lecco. Per gli orange si tratta di molto più di una semplice partita: dopo il ko dell’andata, un 1-0 di misura, e con soli cinque punti conquistati nelle ultime sette gare, la squadra di Cusatis (nella foto) è chiamata a dare una risposta, ritrovando una vittoria che manca da troppo tempo e che potrebbe rivelarsi decisiva per restare agganciati alla zona playoff. Di fronte ci sarà un Lecco solido, organizzato soprattutto nella fase difensiva, ma reduce da un periodo altalenante nell’ultimo mese: un avversario tutt’altro che imbattibile, ma capace di colpire in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’anticipo del venerdì al Breda. L’Alcione a caccia della vittoria. In tribuna Abodi Leggi anche: Bright squalificato: Morselli-Plescia in avanti. Alcione, esame Arzignano al Breda. La zona playoff è da consolidare Leggi anche: Il Trento torna alla vittoria: Alcione ko, playoff blindati Si parla di: Come e dove acquistare i biglietti per il settore ospiti di Alcione-Lecco; Occhi sulla B: comincia male l’avventura dell’ex Vicenza Breda sulla panchina del Padova.