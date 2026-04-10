L' Anm al governo | Con i gip della legge Nordio tribunali paralizzati

L'Associazione nazionale magistrati ha contestato al governo le conseguenze della legge Nordio, affermando che i giudici per le indagini preliminari sono in difficoltà e che i tribunali sono paralizzati. La tensione tra le parti si fa più evidente, mentre nel frattempo si avvicina il momento di verificare il livello di dialogo tra il governo e la magistratura, dopo le dichiarazioni di apertura seguite al referendum.

Governo e magistratura si avvicinano alla prova del nove sul dialogo, dopo gli annunci di distensione post referendum. A creare la prima occasione è l’Anm, che chiede all’Esecutivo e al Parlamento di «sospendere subito l’entrata in vigore» del cosiddetto "gip collegiale", ovvero una norma specifica prevista dalle legge Nordio, approvata nel 2024. E il governo risponde con un segnale di apertura, annunciando un incontro per affrontare il problema. Oltre ad abrogare il reato di abuso di ufficio, quel provvedimento passato al vaglio delle Camere già due anni fa introduce la regola secondo cui - nell’ambito delle indagini preliminari - dovranno esserci più giudici, quindi una composizione collegiale, a lavorare per la decisione sulle richieste di custodia cautelare in carcere o misure detentive provvisorie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Anm al governo: "Con i gip della legge Nordio tribunali paralizzati" Anm 'rischio paralisi tribunali, si sospenda norma su gip collegiale'Esprimiamo la nostra grande preoccupazione per l'entrata in vigore di una norma che può paralizzare il lavoro dei tribunali italiani. Leggi anche: Travaglio a La7: “La ‘schiforma’ Nordio sui 3 gip? Una follia che paralizzerà i tribunali, stanno completando lo sfascio della giustizia” Temi più discussi: Pronti alle riforme sul Csm. Dall’Anm segnali al governo; Tango (ANM) lancia l’allarme al governo: Rischio paralisi della giustizia: noi magistrati disponibili per renderla efficiente; PIANO CHOC ANM: CHIUDERE TRIBUNALI ABRUZZESI, PROPOSTA AL VAGLIO DEL GOVERNO; Dopo il referendum prove di dialogo tra magistratura, politica e avvocatura. L'Anm al governo, 'coi gip della legge Nordio tribunali paralizzati'A creare la prima occasione è l'Anm, che chiede all'Esecutivo e al Parlamento di sospendere subito l'entrata in vigore del cosiddetto 'gip collegiale', ovvero una norma specifica prevista dalle ... ansa.it Tango alla presidenza Anm, priorità al dialogo con il governoGiuseppe Tango prende la guida dell'Anm con l'impegno di avviare un confronto costruttivo con il governo e rilanciare la credibilità della magistratura dopo la campagna referendaria ... notizie.it Anm Napoli. Anm Napoli · Original audio. - facebook.com facebook Il ministro #Nordio al nuovo presidente dell’ #Anm Giuseppe Tango: “Buon lavoro, sono certo che dopo questo momento di contrapposizione riusciremo a trovare elementi di concordia per una giustizia più efficiente e moderna” x.com