L’analisi del successo Bottolo | Sfoderata una prova di cuore

I giocatori hanno evidenziato il loro impegno e la determinazione durante la partita. Mattia Bottolo, nonostante alcune difficoltà al servizio con otto battute sbagliate su venti e un ace, si è distinto per uno sforzo notevole, compiendo anche un recupero fuori campo. La squadra ha mostrato compattezza e cuore in diverse fasi del match, mettendo in luce la volontà di lottare fino alla fine.

I giocatori hanno sottolineato il cuore e la determinazione. Mattia Bottolo, ancora così così al servizio (8battute errate su 20 e un ace) ma emblema dello spirito di sacrifico della squadra con un super recupero fuori campo. "Abbiamo sfoderato una prova soprattutto di cuore – ha detto lo schiacciatore – perché di nuovo siamo stati fallosi. Siamo comunque riusciti a capitalizzare ciò che abbiamo cercato in questi giorni dopo Gara1: la concentrazione, il focus, la fiducia nei momenti di difficoltà". Gli atleti veronesi sono sempre allegri, ma stavolta accuseranno un po’ di pressione? Di certo hanno disputato meglio di Civitanova la regular season, hanno alzato la Coppa Italia, ma hanno meno feeling con le partite di questo tipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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