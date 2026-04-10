Il ministro degli Interni ha dichiarato che l'incidente in cui due persone legate all'anarchismo sono decedute durante la preparazione di un ordigno rappresenta un segnale chiaro della presenza di una minaccia eversiva concreta e in atto. La vicenda ha suscitato attenzione, evidenziando la serietà delle attività di alcuni soggetti appartenenti a questa galassia. La dichiarazione sottolinea l'importanza di monitorare e contrastare tali situazioni.

"Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel suo intervento in occasione della cerimonia in piazza del Popolo per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia. "La polizia di Stato svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili" sottolinea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'allarme di Piantedosi: "La minaccia anarchica eversiva è reale"

Piantedosi, 'minaccia eversiva è reale, presente, attiva'"Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

Piantedosi alla festa della polizia: «La minaccia eversiva è reale, presente, attiva»«Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

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