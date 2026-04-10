LaLiga presenta il pallone con cui si giocherà la retrospettiva

La Liga ha annunciato ufficialmente il pallone ufficiale che verrà utilizzato nelle partite della prossima stagione. La presentazione del nuovo pallone è avvenuta recentemente e ora si conosce il modello con cui si disputeranno le gare. L'evento è stato comunicato attraverso i canali ufficiali della lega e pubblicato online poco prima delle 20:39 di oggi. La notizia riguarda sia la fase di presentazione che il prodotto scelto per le partite ufficiali.

2026-04-10 20:39:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: LaLiga E Puma hanno presentato il pallone con cui si giocherà la retrospettiva del campionato, che sarà la 31esima nella LaLiga EA Sports e la 35esima nella LaLiga Hypermotion, che si giocherà tra il 10 e il 13 aprile. I club scenderanno in campo con t-shirt ispirate ad epoche passate così sarà anche il arbitri e la palla non potrebbe essere inferiore. Anche la grafica della narrazione televisiva Si adatteranno a questa moda retrò. Secondo LaLiga nella sua nota, il pallone ha un “design retrò che funziona omaggio all’estetica dei palloni che hanno segnato il calcio di fine anni ’90 “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - LaLiga presenta il pallone con cui si giocherà la retrospettiva La retrospettiva di Jeff Wall a Torino si chiude: opere che interrogano la memoria e il tempo attraverso immagini ibrideSi chiude a Torino la mostra dedicata a Jeff Wall, uno dei maestri più influenti della fotografia contemporanea, con un’ultima occasione per visitare... Leggi anche: Trento, rinviata la sfida con l’Inter U23: si giocherà l’8 aprile Si parla di: Lamine Yamal da pallone d'oro? La top 5 gol in Liga Streaming | DAZN IT; Lewandowski piega l'Atletico: il Barcellona vince 2-1 e va a +7 sul Real.