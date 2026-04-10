LaLiga presenta il pallone con cui si giocherà la retrospettiva

Da justcalcio.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Liga ha annunciato ufficialmente il pallone ufficiale che verrà utilizzato nelle partite della prossima stagione. La presentazione del nuovo pallone è avvenuta recentemente e ora si conosce il modello con cui si disputeranno le gare. L'evento è stato comunicato attraverso i canali ufficiali della lega e pubblicato online poco prima delle 20:39 di oggi. La notizia riguarda sia la fase di presentazione che il prodotto scelto per le partite ufficiali.

2026-04-10 20:39:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: LaLiga E Puma hanno presentato il pallone con cui si giocherà la retrospettiva del campionato, che sarà la 31esima nella LaLiga EA Sports e la 35esima nella LaLiga Hypermotion, che si giocherà tra il 10 e il 13 aprile. I club scenderanno in campo con t-shirt ispirate ad epoche passate così sarà anche il arbitri e la palla non potrebbe essere inferiore. Anche la grafica della narrazione televisiva Si adatteranno a questa moda retrò. Secondo LaLiga nella sua nota, il pallone ha un “design retrò che funziona omaggio all’estetica dei palloni che hanno segnato il calcio di fine anni ’90 “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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