L’azienda marchigiana Laila Libenzi si prepara a partecipare a Vinitaly, uno dei principali eventi dedicati al mondo del vino. La presenza sarà nel padiglione 7, desk 33, con i fratelli Andrea, Chiara e Lara Refe. La partecipazione rappresenta un momento importante per la realtà di Mondavio, che si propone di promuovere la cultura del buon vino e coinvolgere i giovani nel settore vinicolo.

Un Vinitaly carico di significati quello che attende l’azienda Laila Libenzi. La storica realtà marchigiana di Mondavio sarà presente al padiglione 7, desk 33, guidata dai fratelli Andrea, Chiara e Lara Refe. Un appuntamento che segna un passaggio generazionale importante e la volontà di onorare le radici profonde di una cantina nata dall’intuizione della nonna e della mamma, Laila Libenzi. Andrea, questo sarà un Vinitaly molto particolare per la vostra famiglia. Con quale spirito vi preparate a scendere in campo a Verona? "È un anno diverso da tutti gli altri: sarà il primo Vinitaly senza nostra mamma, Laila, scomparsa recentemente. Fondò l’azienda insieme a nostra nonna e andiamo avanti con orgoglio nel suo nome. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Laila Libenzi. La cultura del buon vino: "Riconquistare i giovani"

Castelvenere, incontro su alimentazione sostenibile e cultura del vino all’AlberghieroSi è svolto il 18 marzo, nella sala ristorante dell’Istituto Alberghiero di Castelvenere, il primo incontro formativo di orientamento in uscita dal...

Alberghiero di Castelvenere, formazione su alimentazione sostenibile e cultura del vinoA guidare l’incontro sono stati i docenti dell’Università degli Studi del Molise: la dietista Giulia Guarino e le biologhe nutrizioniste Aurora...