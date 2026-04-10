Un ingegnere ha utilizzato l’intelligenza artificiale per chiamare i pub e verificare i prezzi della birra, scoprendo così rincari ingiustificati. Questa azione ha portato alla riduzione dei costi, evidenziando come l’uso pratico dell’AI possa influenzare situazioni quotidiane. Mentre si discute molto delle potenzialità della tecnologia, questa vicenda mostra un esempio concreto di come possa essere impiegata per ottenere risultati immediati e tangibili.

Mentre il resto del mondo parla delle mirabolanti sorti dell’intelligenza artificiale e di come cambierà il modo di vivere di tutti noi, pochi si rendono conto delle ripercussioni pratiche nella vita di tutti i giorni. Matt Cortland, un 37enne di Dublino, dopo aver pagato quasi 8 euro una pinta di Guinness nel pub sotto casa, si è fatto una domanda: avrò pagato troppo per la mia birra? Invece di chiacchierare con gli amici, si è chiesto come andassero le cose nel resto del paese ed ha ben pensato di costruire un sistema di intelligenza artificiale per scoprire l’arcano. Lo studio condotto dalla sua startup è stato realizzato con chiamate automatizzate ed ha avuto l’effetto di costringere molti gestori ad abbassare i prezzi medi della birra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’AI chiama i pub e smaschera i rincari sulla birra: così un ingegnere ha fatto scendere i prezzi

È senza biglietto e i controllori non lo fanno scendere dal bus: lui blocca il mezzo e chiama il 112 per poter scendere. DenunciatoL'ostruzionismo di un 24enne senza biglietto ha bloccato il mezzo pubblico costringendo l'azienda a cancellare la tratta Nei giorni scorsi, i...

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Trovata ora a ostia sul lungo mare si chiama TEQUILA HA IL MICROCHIP , qualcuno sa di chi è L’ho portata dal veterinario ha una ferita in testa, l’ho fatta medicare , sta in carne è buonissima si fa fare tutto ,il proprietario non risponde ha il telefono staccato - facebook.com facebook

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