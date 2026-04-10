L’Aglione della Valdichiana si trova in fase avanzata per ottenere il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (Igp). La procedura è in corso e si attende l’approvazione ufficiale da parte degli enti competenti. La richiesta mira a tutelare questa varietà di aglio tipica della zona e a garantirne la provenienza e le caratteristiche. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Arezzo, 10 aprile 2026 – L’Aglione della Valdichiana è ormai vicino al riconoscimento dell ’Indicazione Geografica Protetta. Stamani, nella Sala del Consiglio comunale di Montepulciano, è stata scandita una tappa decisiva. Si è infatti tenuta la cosiddetta “Riunione di Pubblico Accertamento” che è un passaggio formale per il riconoscimento della IGP (Indicazione Geografica Protetta) a livello nazionale e rappresenta il momento in cui la richiesta entra nella sua fase pubblica e trasparente. All’incontro hanno partecipato i soci dell’Associazione dei produttori e trasformatori di Aglione della Valdichiana, i rappresentanti delle Regioni Toscana e Umbria, i delegati dei 27 Comuni coinvolti, le associazioni di categoria e gli operatori economici interessati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Aglione della Valdichiana a un passo dall’Igp

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