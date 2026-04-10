L’Africa dopo il taglio degli aiuti

Dopo l'ordine di riduzione degli aiuti imposto durante la presidenza precedente, alcuni paesi africani hanno dovuto affrontare effetti significativi. La decisione ha portato a una diminuzione delle risorse disponibili per programmi umanitari e progetti di sviluppo in diverse regioni. Le ripercussioni si sono fatte sentire in vari settori, con alcuni interventi essenziali che hanno subito tagli o rallentamenti. La situazione ha generato preoccupazioni su come proseguire gli sforzi di assistenza e sviluppo.

Poco più di un anno fa il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il taglio drastico degli aiuti destinati all’estero, in particolare quelli erogati dall’Usaid, l’agenzia per lo sviluppo internazionale. L’anno scorso questi stanziamenti sono scesi al punto più basso degli ultimi dieci anni, cioè a 7,8 miliardi di dollari contro i 12 miliardi dell’anno precedente. Successivamente altri paesi hanno seguito l’esempio di Washington: anche Francia, Germania, Giappone e Regno Unito hanno ridotto i loro budget per gli aiuti, che a livello globale si sono ridotti di un quinto da un anno all’altro. Sono sorte subito gravi preoccupazioni per l’Africa, in particolare per quegli stati che dipendono fortemente dalla generosità dei donatori stranieri, come Sud Sudan, Somalia, Malawi, Liberia e altri ancora. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’Africa dopo il taglio degli aiuti Friuli, il racconto degli aiuti Usa 50 anni dopo, su We the Italians l’intervista con Jane BiaginiIn occasione del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel maggio del 1976, We the Italians ha intervistato Jane Biagini,... Anche i balneari potranno usufruire degli aiuti dopo i danni del ciclone Harry"Abbiamo dimostrato, con i fatti e in tempi record, la vicinanza della Regione agli operatori delle imprese turistico-ricreative, ricettive, balneari... ECCO IL SEGRETO PER AVERE I CAPELLI MOSSI #curiosità #informative Temi più discussi: I Ports of Genoa modello per le infrastrutture sostenibili nel Mediterraneo. Lanciato il bando NBS-IA del MASE per l’Africa; L’E1 Series si espande in Africa: un GP in Angola; Africa, la crisi che arriva da Hormuz; L’Africa protagonista al World Press Photo. L’Africa dopo il taglio degli aiutiLa riduzione era stata imposta da Donald Trump. Le conseguenze in alcuni casi sono state pesanti. Ma ci sono delle eccezioni Leggi ... internazionale.it Clamoroso in Coppa d’Africa: dopo 2 mesi il Marocco è campione a tavolino, beffa per il Senegal. Le motivazioni dietro la decisioneEra il 18 gennaio. Il caos si scatena nei minuti finali creando un precedente unico nel suo genere. Sullo 0-0, in pieno recupero, l’arbitro assegna al Marocco un calcio di rigore. Giudicato più che ... ilfattoquotidiano.it Dopo 22 mesi di detenzione nella Repubblica Centrafricana, il ricercatore Joseph Figueira Martin è stato scarcerato e trasferito a Lisbona. Un caso segnato da accuse controverse, una grande mobilitazione internazionale e dal ruolo del gruppo Wagner. - facebook.com facebook Non si chiude il capitolo riguardo la finale di Coppa d’Africa: dopo la decisione della #CAF di assegnare la vittoria a tavolino al #Marocco, il Senegal presenterà ricorso al tribunale arbitrale dello sport Come si legge dal comunicato: «Il Senegal spera di otte x.com