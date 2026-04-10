L’aeroporto di Fiumicino esporrà una nave romana nel 2027

Fiumicino, 10 aprile 2026 – Un’antica nave romana sarà esposta all’interno dell’aeroporto di Fiumicino. È l’annuncio arrivato questa mattina durante la presentazione del progetto “S.T.Ar.T. Ostia – Soluzioni Tecnologiche per l’ARcheologia e il Territorio” ( leggi qui ), promossa dal Parco Archeologico di Ostia Antica al Museo delle Navi di Fiumicino. A comunicarlo è stata Veronica Pamio, Senior Vice President External Relations, Sustainability e Destination Management di Aeroporti di Roma, intervenuta all’iniziativa insieme ai rappresentanti del Parco e del Comune. L’obiettivo è portare un reperto di grande valore storico direttamente nello scalo, rendendolo visibile a milioni di viaggiatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Nel 2027 all'aeroporto di Fiumicino sarà esposta un'antica nave romanaNel 2027 l'aeroporto di Fiumicino ospiterà al suo interno, in modo che sia ammirata direttamente da viaggiatori e turisti, un'antica nave romana. (ANSA) ... ansa.it

L’aeroporto di Fiumicino esporrà una nave romana nel 2027A dare l’annuncio stamattina Veronica Pamio (AdR) durante la presentazione del progetto S.T.Ar.T. Ostia ... ilfaroonline.it

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