L’Adriatica prova a ripartire | ripresa graduale per i treni

Dopo un movimento franoso che ha bloccato la linea ferroviaria a Petacciato, in Molise, le ferrovie regionali stanno cercando di ripristinare gradualmente il servizio. La linea Adriatica, infatti, sta lavorando per tornare alla piena operatività dopo l'interruzione causata dall’evento naturale. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione mentre i lavori di rimessa in funzione proseguono per riaprire al traffico i treni sulla tratta.

Dopo la paralisi causata dal movimento franoso che ha colpito la località di Petacciato, in Molise, la linea Adriatica cerca faticosamente di tornare alla normalità. Dalle ore 6 di oggi è stato riattivato, seppur a ritmo ridotto, il traffico ferroviario, mentre l’autostrada A14 ha riaperto i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Treni, circolazione in graduale ripresa a Bologna Centrale dopo stopRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari riaperta nella notte. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Graduale ripresa Argomenti più discussi: L’Adriatica prova a ripartire: ripresa graduale per i treni; Karate, Alba Adriatica brilla ai Mondiali WKA di Malta; Riapre il casello di Termoli, riprende la circolazione sulla linea ferroviaria adriatica; Ferrovia: linea Adriatica verso la riapertura tra Foggia e Pescara. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi dell’Ostiamare che stanno per scendere in campo nel torneo di Alba Adriatica, il prestigioso “Memorial della Penna”. Sarà un’occasione speciale per mettersi alla prova, divertirsi e vivere insieme momenti indim - facebook.com facebook Una frana mette in ginocchio ferrovie e autostrada adriatica e il nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cosa si occupa Delle minacce ricevute dal sindaco di Caspoggio, della vicenda di un carabiniere, dell'acquisto di gas e petrolio russo, della sos x.com