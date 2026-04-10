Ladispoli Sagra del Carciofo | visite archeologiche laboratori e scuole protagoniste

Il 10 aprile 2026, a Ladispoli si è svolta la Sagra del Carciofo Romanesco, un evento che ha coinvolto diverse attività tra cui visite archeologiche, laboratori e momenti dedicati alle scuole. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini, studenti e visitatori, con un programma che ha puntato a far conoscere aspetti legati alla tradizione agricola e alla storia locale. La sagra continua a rappresentare un momento di condivisione tra tradizione e cultura.

Ladispoli, 10 aprile 2026 – Non solo enogastronomia, ma identità, memoria e partecipazione. La Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli si conferma come uno degli appuntamenti più rappresentativi della città, capace di unire tradizione agricola e nuove forme di valorizzazione culturale. Un po’ di storia. Nata il 2 aprile 1950, la manifestazione affonda le sue radici nella vocazione agricola del territorio e nella promozione del carciofo romanesco, prodotto simbolo locale. Fin dalle origini, la Sagra è stata pensata come momento inaugurale della stagione turistica estiva, diventando negli anni uno strumento di promozione del territorio e delle sue tradizioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it 73esima Sagra del carciofo romanesco a LadispoliLa 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. Sagra del Carciofo a Ladispoli: 4.200 nuovi posti treni per i turistiLa Regione Lazio potenzia i collegamenti ferroviari per Ladispoli il 12 aprile 2026. Temi più discussi: Sagra del Carciofo 2026, quattro treni straordinari tra Roma e Ladispoli; Ladispoli, oggi parte la Sagra del Carciofo: tre giorni tra stand, spettacoli e tradizione; Sagra del Carciofo 2026 a Ladispoli, apertura il 10 aprile: tradizione, eventi e trasporti potenziati (VIDEO); Sagra del Carciofo di Ladispoli 2026: come arrivare, treni straordinari da Roma a Ladispoli. Ladispoli, Sagra del Carciofo 2026: il programma completoCi siamo, pochi giorni alla 73esima edizione della Sagra del Carciofo di Ladispoli. Di seguito il programma completo dell'evento. Venerdì 10 aprile Ore 9:00: Passeggiata per l'area della Sagra estesa. virgilio.it Ladispoli, oggi parte la Sagra del Carciofo: tre giorni tra stand, spettacoli e tradizioneLa Sagra del Carciofo rappresenta da decenni uno degli eventi simbolo del litorale a nord di Roma. Al centro c’è il carciofo romanesco, prodotto che richiama la storia agricola del territorio e che, ... ilfaroonline.it Sagra del Carciofo Romanesco 2026: guida pratica per raggiungere Ladispoli senza stress - facebook.com facebook Santa Maria Coghinas: tutto pronto per la 18° Sagra del Carciofo x.com