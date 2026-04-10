Laboratori per bambini e famiglie nei musei archeologici di Chieti

Domenica 12 aprile si svolgerà una giornata dedicata ai laboratori rivolti a bambini e famiglie nei musei archeologici nazionali di Chieti. L’evento si terrà durante l’orario di apertura dei musei e prevede attività pratiche e creative per i visitatori più giovani e le loro famiglie. La giornata mira a coinvolgere il pubblico in esperienze educative legate al patrimonio archeologico del territorio.

Giornata di laboratori per bambini e famiglie, domenica 12 aprile, nei musei archeologici nazionali di Chieti. Si inizia alle ore 10.30, al museo archeologico la Civitella, con “Piccolo al museo, museo in scatola”, atelier creativo per bimbi da 2 a 5 anni e famiglie. Anche gli oggetti più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Ingresso gratuito nei musei archeologici di Chieti a Pasqua, aperture straordinarie per il Lunedì dell'AngeloDoppia apertura, a Pasqua e Pasquetta, dei musei nazionali archeologici di Chieti La Civitella e Villa Frigerj. Nuovi cda per il Teatro stabile d’Abruzzo e i Musei archeologici nazionali di ChietiNuova fase per il Teatro stabile d’Abruzzo e per i Musei archeologici nazionali di Chieti – Direzione regionale musei nazionali Abruzzo. Temi più discussi: Laboratori creativi per piccoli artisti al Vintage Market; Bambinezza e genitorialità: ad aprile, allo Spazio Piccolissimi nuovi incontri e laboratori per le famiglie; Riscriviamo la spesa: alle Coop di Varese e Busto due laboratori per bambini; Crescere insieme: ad Acqualagna un ciclo di laboratori per bambini tra gioco, emozioni e creatività. Gruffalò e il Piccolo Principe arrivano a Milano: weekend di magia (gratis) per i bambiniIl weekend del 10 e del 18 aprile a Merlata Bloom arrivano due appuntamenti per bambini e famiglie. Con l’arrivo della primavera, il mall invita tutti a vivere la magia delle storie più amate di sempr ... milanotoday.it Cultura: alla Casina di Raffaello di Roma laboratori per bambini dall’11 aprile al 10 maggioScopri il ricco programma di laboratori e letture animate per famiglie alla Casina di Raffaello, nel cuore di Roma. romadailynews.it Fra i prossimi appuntamenti, laboratori di poesia itineranti e letture nella RSA Santa Fina con adulti e bambini... - facebook.com facebook Weekend alla Casina di Raffaello: laboratori e letture animate per famiglie a Villa Borghese! Sabato: storie che fanno crescere. Domenica: avventure sui quattro elementi. Fino al 10/5 mostra "Aquiloni e Trottole dal Giappone". Info ow.ly/6Or850YGl x.com