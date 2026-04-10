La voce somiglia a quella del trafficante intercettato ma non basta | assolto per dubbio sull' identità

Un imputato è stato assolto con formula dubitativa in un processo penale perché, pur condividendo nome e cognome con un trafficante intercettato, le prove raccolte non sono risultate sufficienti per dimostrare la sua identità. La registrazione di una voce che somiglia a quella dell’imputato non è bastata a eliminare tutte le incertezze, lasciando il giudice nella condizione di pronunciarsi per l’assoluzione per dubbio sull’identità.

Un nome e un cognome uguali, ma due persone fisicamente diverse. E una voce registrata nelle intercettazioni che somiglia a quella dell'imputato, ma non abbastanza da escludere ogni dubbio. Per questo motivo un uomo, finito davanti al giudice con l'accusa di essere il promotore di un'associazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Senza Ambra di dubbio: la voce come identità a Villa LazzaroniCosa: Lo spettacolo teatrale Senza Ambra di dubbio – Sono la mia voce, di e con Ambra Cianfoni. Leggi anche: Le destre europee in fuga da Trump scoprono che la politica M.a.g.a. somiglia molto a quella del M.e.n.g.a. Argomenti più discussi: Washington attacca, Teheran resta: cronaca di una vittoria mancata; Pasqua, malgrado la guerra, nel mondo; E adesso, tanta tanta musica; Idrogeno, l’uso che non ti aspetti: Volvo riaccende il motore a combustione (e cambia le regole del gioco). Siamo fuori dallo Strega con un romanzo straordinario e fuori dagli schemi come "La soluzione" di Pucci Romano. Un libro che continueremo a sostenere con convinzione, perché parla con una voce tutta sua e non somiglia a nient’altro. Avremmo voluto veder - facebook.com facebook