La Virtus si scioglie anche contro il Baskonia e la Nord ruggisce | Vogliamo gente che lotta

La Virtus Bologna ha perso anche contro il Baskonia tra le mura dell’Arena, con il punteggio di 72-82. La squadra di coach Jakovljevic ha subito la sconfitta nel secondo incontro della fase a gironi di una competizione europea. I tifosi presenti hanno esposto uno striscione con la scritta:

Un’altra serata amara per la Virtus di coach Jakovljevic e per il suo popolo, che cade tra le mura amiche dell'Arena contro il Baskonia per 72-82. Nonostante un sussulto d'orgoglio nel cuore del match, le Vu Nere confermano un momento di profonda crisi d'identità, uscendo dal campo accompagnate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Fiorentina bloccata dal Parma: 0-0. Viola spuntati. Finisce fra i fischi: “Vogliamo gente che lotta!”. PagelleFIRENZE – Finisce, ancora una volta, fra i fischi del “Franchi”: la Curva respinge i viola che volevano andare a rendere omaggio ai tifosi dopo uno... L’Artico che si scioglie cambia anche la guerra. Ecco comeNegli ultimi anni l’Artico è entrato stabilmente al centro delle analisi strategiche non soltanto per le sue implicazioni geopolitiche, ma sempre più... Temi più discussi: Eurolega, Virtus: il nuovo coach parte male: batosta in casa contro il Paris (-21); Valencia banchetta, per la Virtus è notte fonda, le pagelle; Crollo Virtus Bologna al PalaDozza: Parigi domina 103-82, fallisce l'esordio di Jakovljevic. Eurolega: la Virtus si illude, poi l'Hapoel sale in cattedra e vince 74-79Sul più bello la Virtus Bologna si scioglie e, oltre alla gara, perde anche l’imbattibilità casalinga in questa Eurolega (qui la classifica). La squadra di Ivanovic resta per oltre mezz’ora avanti ... gazzetta.it Eurolega, Virtus: il nuovo coach parte male: batosta in casa contro il Paris (-21)Amarissima la serata del nuovo capo allenatore virtussino Jakovljevic. Migliori realizzatori per i bolognesi Diouf e Morgan con 16 punti ... msn.com VIRTUS: COSÌ JAKOVLJEVIC «Preoccupato Abbiamo i migliori tifosi in Italia, hanno il sacrosanto diritto e dovere di esprimere la propria opinione e giudizi anche pubblicamente. Non ci fa piacere, ma ci darà un'altra motivazione per trovare soluzioni». - facebook.com facebook Virtus in campo così alle 20.30 contro il Baskonia Indisponibile Matt Morgan per una gastroenterite x.com