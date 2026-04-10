Durante la partita, l’unico canestro segnato su azione da parte di Melchiorri è avvenuto a 35 secondi dalla fine, portando la squadra in vantaggio. Da quel momento in poi, le azioni decisive sono state tutte gestite dall’atleta, con il resto del tempo trascorso senza altri canestri su azione. La Virtus ha evidenziato l’importanza di giocare in modo coordinato, sottolineando il bisogno di collaborazione tra i giocatori.

L’unico canestro su azione (su 7 tentativi) è stato quello del sorpasso, a 35 secondi dalla fine, poi da lì in avanti solo giocate decisive per Mattia Melchiorri. Recupero e assist per il canestro in solitudine di Pollini e recupero finale, per evitare una beffa che avrebbe avuto il sapore della retrocessione. Un capitano vero, fa così, e Melchiorri ha meritato a più riprese di meritare quei gradi. Da quando l’estate scorsa già si preparava ad essere la ‘chioccia’. Adesso di elementi esperti ce ne sono di più, ma lui è quel collante di cui la Virtus non può fare a meno. "Ero determinato a portarla a casa – tuona il reatino –. Lo avevo detto ai ragazzi di non mollare un centimetro e da capitano ho colto l’attimo per cercare di dimostrarlo coi fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus e Melchiorri: "Bisogna giocare insieme"

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