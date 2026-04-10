La tutela della privacy responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti Tra cui | Bozza informativa per famiglie e bozza comunicazione per il personale ATA

Da orizzontescuola.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In ambito scolastico, la protezione dei dati personali diventa una priorità, considerando le attività quotidiane che coinvolgono studenti, famiglie e il personale ATA. Sono stati predisposti sette documenti, tra cui una bozza di informativa rivolta alle famiglie e una comunicazione destinata al personale ATA, per garantire il rispetto delle norme sulla privacy. Questi strumenti mirano a chiarire le modalità di gestione e tutela delle informazioni sensibili all’interno delle scuole.

Nel contesto della scuola contemporanea, la tutela dei dati personali assume un ruolo sempre più centrale, in quanto l’attività amministrativa e organizzativa implica la gestione quotidiana di una grande quantità di informazioni riguardanti studenti, famiglie e personale. In questo scenario, il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) relativamente alle competenze e responsabilità presenti nei profili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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