L’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, siglato l’8 aprile con l’intermediazione del Pakistan, sta affrontando nuove tensioni a pochi giorni dalla firma. Le recenti bombe sganciate da Israele sul Libano hanno riacceso le preoccupazioni sulla stabilità della tregua e sulla possibilità di un’azione coordinata tra le parti coinvolte. La situazione rimane molto instabile e sotto osservazione.

di Giacomo Gabellini L’accordo di cessate il fuoco raggiunto l’8 aprile tra Stati Uniti e Iran grazie alla mediazione del Pakistan vacilla già. Nelle ore successive alla formalizzazione dell’accordo, Israele ha sferrato un devastante attacco aereo contro il Libano che ha lasciato sul campo quasi 300 caduti e migliaia di feriti. L’Iran ha reagito minacciando l’immediata ripresa delle ostilità qualora Israele non sospenda immediatamente le operazioni militari nell’alta Galilea, accusando le controparti di aver per l’ennesima volta negoziato in malafede e tradito gli impegni presi. Il vicepresidente JD Vance, chiamato a guidare la squadra negoziale statunitense a Islamabad, ha cercato di minimizzare l’accaduto riconducendolo a un “legittimo malinteso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La tregua Usa-Iran vacilla già per le bombe di Israele sul Libano: c’è dietro una strategia concordata?

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