La tregua non ferma la crisi dei fertilizzanti | il conto arriva in tavola

La tregua annunciata tra Stati Uniti e Iran, insieme alla parziale riapertura dello Stretto di Hormuz, non hanno portato stabilità ai mercati dei fertilizzanti. Le quotazioni rimangono instabili e i prezzi sui prodotti agricoli continuano a salire, creando preoccupazioni tra gli operatori del settore. Nonostante i segnali di distensione, la crisi dei fertilizzanti si mantiene, con effetti visibili sui costi per gli agricoltori e sui prezzi al consumo.

a tregua annunciata tra Stati Uniti e Iran e la parziale riapertura dello Stretto di Hormuz non bastano a riportare la normalità sui mercati agricoli. Per il settore dei fertilizzanti, uno dei più colpiti dall'escalation in Medio Oriente, il danno è già stato fatto e le ricadute sono arrivate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fertilizzanti, tregua inutile: prezzi ancora alle stelle e agricoltura in crisi, ecco cosa sta succedendo davveroTregua o non tregua, il settore agricolo dovrà fare i conti con la grave crisi dei fertilizzanti.

La Cina ferma le esportazioni di carburante e fertilizzanti. Un’altra legnata per l’EuropaLa crisi nel Golfo Persico ha aperto un secondo fronte che riguarda direttamente le forniture globali di materie prime e prodotti agricoli.

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Benzina, la tregua non incide: i prezzi continuano a salire. C’è il pressing sui petrolieri x.com

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l’Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa, che cade nel weekend. È quanto rendono noto la Tass e i media statali che citano il Cremlino. Secondo le fonti, la tregua inizierà sabato 1 - facebook.com facebook