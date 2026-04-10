la tre giorni fra darsena e marina di ravenna

Durante una tre giorni tra Darsena e Marina di Ravenna si sono svolti numerosi eventi legati alla manifestazione Ravenna Capitale italiana del Mare 2026. L'organizzazione prevede circa 71 iniziative distribuite nell’arco dell’anno, suddivise in tre aree tematiche: civiltà del mare, vivere il mare e crescita blu. La manifestazione coinvolge diverse attività volte a promuovere la cultura marinaresca e lo sviluppo sostenibile del mare.

Il programma di Ravenna Capitale italiana del Mare 2026 ruota attorno a circa 71 eventi durante l’anno, articolati in tre grandi filoni: civiltà del mare, vivere il mare, crescita blu. Degli eventi in campo, 16 sono settoriali (convegni, incontri tecnici), 24 divulgativi e culturali, 11 sportivi (4 di rilevanza nazionale), 11 di intrattenimentomusicagastronomia, nove legati a giornate nazionaliinternazionali del mare. Sono tre le macro-aree: Cittadinanza blu e civiltà del mare, A Ravenna 2026 per vivere e far vivere il mare, Da Ravenna 2026 un impulso alla crescita blu dell’Italia. L’evento di apertura è stato il 20 marzo scorso con.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tre giorni di eventi per l'inaugurazione di Ravenna Capitale del Mare

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Inaugurazione ufficiale di ‘Ravenna Capitale italiana del Mare 2026’, da domani a domenica tre giorni di festa tra la Darsena di città e Marina di Ravenna - facebook.com facebook