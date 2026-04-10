La tratta D dell’autostrada rimane attualmente chiusa, con i lavori sospesi e nessuna attività in corso. La decisione di sbloccare o proseguire i lavori sarà presa dal Tar del Lazio, che ha stabilito un rinvio all’udienza di merito prevista per il 18 novembre. Fino ad allora, le operazioni rimangono ferme e senza sviluppi ufficiali.

Bocce ferme sulla Tratta D, l’ultimo pezzo dell’autostrada. A decidere sarà il Tar del Lazio che ha rinviato tutto all’udienza di merito del 18 novembre. Così hanno deciso i magistrati ammnistrativi sul ricorso presentato da dieci Comuni della Brianza Est contro la D breve di Pedemontana, depositato allo scadere dei termini dopo quella che i sindaci definiscono "l’approvazione in sordina" del tracciato avvenuta a dicembre. A promuovere l’azione sono stati Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago, Sulbiate e Vimercate, da sempre schierati per il no all’ultimo segmento dell’infrastruttura tra Usmate e Agrate, parallelo alla Tangenziale Est e caratterizzato - secondo il progetto - da otto corsie complessive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tratta D breve. Bocce ferme in attesa del Tar

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