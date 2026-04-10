La tratta D dell’autostrada rimane ancora inattiva, con i lavori sospesi e nessuna novità sullo stato dei cantieri. La decisione di sbloccare la situazione dipende da un’udienza prevista dal Tar del Lazio, fissata per il 18 novembre. Fino ad allora, le attività rimangono ferme e senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Bocce ferme sulla Tratta D, l’ultimo pezzo dell’autostrada. A decidere sarà il Tar del Lazio che ha rinviato tutto all’udienza di merito del 18 novembre. Così hanno deciso i magistrati ammnistrativi sul ricorso presentato da dieci Comuni della Brianza Est contro la D breve di Pedemontana, depositato allo scadere dei termini dopo quella che i sindaci definiscono "l’approvazione in sordina" del tracciato avvenuta a dicembre. A promuovere l’azione sono stati Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago, Sulbiate e Vimercate, da sempre schierati per il no all’ultimo segmento dell’infrastruttura tra Usmate e Agrate, parallelo alla Tangenziale Est e caratterizzato - secondo il progetto - da otto corsie complessive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tratta D breve. Bocce ferme in attesa del Tar

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