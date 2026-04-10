La teoria incontra la pratica | all’Istituto Da Vinci – Fascetti torna Tecnic@mente

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci - Fascetti” organizza la seconda edizione di “Tecnica@mente”, un evento aperto alla comunità. L’iniziativa mira a mettere in mostra progetti e attività legate alle discipline tecnico-scientifiche, coinvolgendo studenti e insegnanti. L’appuntamento si svolgerà nella sede scolastica e prevede esposizioni, dimostrazioni e momenti di confronto tra i partecipanti.

Pisa, 9 aprile 2026 - Sabato 11 aprile, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci - Fascetti” apre le proprie porte per la seconda edizione di “Tecnica@mente”. L’evento, promosso dal Consiglio di Istituto dopo il grande successo registrato nel 2025, si configura come un’importante occasione di scambio culturale e formativo tra il mondo della scuola e il territorio. La manifestazione si articolerà in due momenti: una mattinata dedicata esclusivamente agli studenti (8 - 11:45) e un’apertura pomeridiana rivolta a ex allievi, famiglie e a tuta la cittadinanza, dalle 15 alle 19. UN PARTERRE DI OSPITI D'ECCEZIONE. Il programma di quest'anno vanta collaborazioni di altissimo profilo, sottolineando il ruolo dell'Istituto come polo tecnologico e culturale di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La teoria incontra la pratica: all’Istituto “Da Vinci – Fascetti” torna “Tecnic@mente”

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