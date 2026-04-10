La teoria incontra la pratica | all’Istituto Da Vinci – Fascetti torna Tecnic@mente

Sabato 11 aprile, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci - Fascetti” organizza la seconda edizione di “Tecnica@mente”, un evento aperto alla comunità. L’iniziativa mira a mettere in mostra progetti e attività legate alle discipline tecnico-scientifiche, coinvolgendo studenti e insegnanti. L’appuntamento si svolgerà nella sede scolastica e prevede esposizioni, dimostrazioni e momenti di confronto tra i partecipanti.

Pisa, 9 aprile 2026 - Sabato 11 aprile, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci - Fascetti” apre le proprie porte per la seconda edizione di “Tecnica@mente”. L’evento, promosso dal Consiglio di Istituto dopo il grande successo registrato nel 2025, si configura come un’importante occasione di scambio culturale e formativo tra il mondo della scuola e il territorio. La manifestazione si articolerà in due momenti: una mattinata dedicata esclusivamente agli studenti (8 - 11:45) e un’apertura pomeridiana rivolta a ex allievi, famiglie e a tuta la cittadinanza, dalle 15 alle 19. UN PARTERRE DI OSPITI D'ECCEZIONE. Il programma di quest'anno vanta collaborazioni di altissimo profilo, sottolineando il ruolo dell'Istituto come polo tecnologico e culturale di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La teoria incontra la pratica: all’Istituto “Da Vinci – Fascetti” torna “Tecnic@mente” Leggi anche: Il lavoro da remoto rivoluziona il mercato: occorre coniugare meglio teoria e pratica Concerto conclusivo del corso "la polifonia rinascimentale in coro: teoria e pratica, dalle fonti antiche al cantar insieme"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Parma – Domenica 15... Argomenti più discussi: Torna TECNICA@MENTE: all’I.I.S. L. da Vinci – Fascetti, dove la teoria incontra la pratica e nasce il domani; Niente Paura: una giornata speciale di Protezione Civile per gli studenti della scuola P. Sigismund; Formazione e solidarietà. Evento di primo soccorso; Va in archivio la Rassegna Scienza & Tecnologia al Montani di Fermo. Secondo l'Istituto superiore di Sanità, tra il 2022 ed il 2024 nel nostro paese sono triplicati. Siamo sotto la media europea per incidenza, ma abbiamo un problema di coperture x.com BLITZ ANTIDROGA IN UNA SCUOLA DI RANDAZZO: TROVATA MARIJUANA E RESIDUI DI STUPEFACENTI Controlli serrati dei Carabinieri all’interno di un istituto superiore di Randazzo, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’uso di droghe t - facebook.com facebook