Il governo annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza con l’assunzione di 10.000 agenti in più. La decisione arriva in un momento di crisi economica e di tensioni nei rapporti internazionali, che hanno influito sulla stabilità politica e sull’immagine dell’esecutivo. La misura viene presentata come una risposta alle crescenti esigenze di sicurezza nel paese.

La stiamo perdendo L'annuncio in aula. «Abbiamo diminuito le morti in Mediterraneo». Ma nel 2026 sono cresciute del 150% La stiamo perdendo L'annuncio in aula. «Abbiamo diminuito le morti in Mediterraneo». Ma nel 2026 sono cresciute del 150% Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Nella palude economica in cui è finito l’esecutivo, e con il dramma di rapporti internazionali che dovevano dare lustro alla premier e si sono rivelati un boomerang, per ripartire non restano altro che le certezze. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La stretta securitaria: «Ora 10mila agenti in più»

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