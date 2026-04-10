In occasione della Giornata Mondiale dedicata alla malattia di Parkinson, è stato presentato il primo romanzo noir che racconta le storie di tre pazienti affetti da questa condizione. La malattia di Parkinson, chiamata anche Mister Parkinson, ha colpito circa 300 mila italiani, entrando silenziosamente nella vita di molte persone. Il libro propone un approccio narrativo diverso, concentrandosi sulle esperienze individuali di chi convive con questa patologia.

I l Parkinson, o meglio Mister Parkinson, è un infiltrato seriale che si è insinuato nei corpi di 300 mila italiani. Ne rallenta i ritmi e rende difficili i movimenti. “Sulle tracce di Mr. Parkinson” è il primo racconto noir sulla malattia neurodegenerativa a più rapida crescita, che si stima colpirà oltre 25 milioni di persone nel 2050. In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson che si celebra l’11 aprile, sfogliamo le pagine del libro e scopriamo i racconti dei pazienti protagonisti. Alzheimer e Parkinson: le nuove cuffie AI che “leggono” i segnali nel cervello X Leggi anche › Parkinson, buone notizie: quell’esame del sangue che predice l’efficacia della riabilitazione Parkinson: chi sono i protagonisti del libro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia di tre pazienti sono state racchiuse nel primo romanzo noir dedicato al Parkinson e presentato in occasione della Giornata Mondiale

In occasione della Giornata Mondiale gli esperti spiegano perché sono così importanti la diagnosi precoce, il coinvolgimento della famiglia e interventi personalizzatiL’autismo, o meglio il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), negli ultimi anni in Italia ha registrato un aumento significativo delle diagnosi.

Giornata mondiale contro il cancro, al Cardarelli 8.500 pazienti presi in carico in tre anniIn occasione della Giornata mondiale contro il cancro, il Cardarelli di Napoli fa il punto sui dati relativi ai nuovi pazienti presi in carico nel...

Temi più discussi: 3 marzo – Giornata internazionale della natura selvatica; Milano - Tai Chi e Qi Gong, Milano si muove: tre parchi per la giornata mondiale; Autismo: ACI celebra la Giornata Mondiale della consapevolezza; Rai per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo.

Giornata Mondiale dell'Acqua, tre giorni di iniziative a NapoliIl World Water Day compie 34 anni. Indetta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare alla tutela della risorsa idrica disponibile nel mondo, la Giornata Mondiale dell'Acqua sceglie, per il 2026, il tema ... ansa.it

Giornata del malato: Roma, tre iniziative promosse dalla Pastorale della salute. Il card. Reina presiede la messaIn occasione della XXXIV Giornata mondiale del malato, che cade mercoledì 11 febbraio in memoria della Beata Vergine di Lourdes, l’Ufficio per la Pastorale della salute del Vicariato di Roma ha ... agensir.it

Oggi è la giornata mondiale dell’omeopatia. Giorno perfetto per ricordare che non serve assolutamente a nulla. Ed è molto pericolosa perché ci sono sprovveduti che pensano di poter sostituire il metodo scientifico con scorciatoie facili. x.com

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, gli alunni della 3 PA della scuola superiore di Busto hanno realizza un drink di colore azzurro, simbolo di sensibilità, rispetto e consapevolezza - facebook.com facebook