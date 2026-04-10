La sommelier Ilaria Lorini | Basta parole difficili bisogna saper comunicare
Una sommelier ha dichiarato che comunicare il vino non richiede parole complicate, ma una buona preparazione. Ha sottolineato come il successo nel settore richieda impegno e studio costante, piuttosto che fortuna. La professionista ha anche ricordato come le origini in un piccolo paese del Chianti abbiano influenzato il suo percorso e la sua passione per il mondo del vino.
Non è una questione di fortuna, ma di tanto studio e preparazione. Anche se, certo, crescere in un "paesino del Chianti" nutre immaginario e sensi. Ma comunque non si diventa miglior sommelier d’Italia in un giorno. Parola di Ilaria Lorini, vincitrice del titolo Ais lo scorso anno. "Ho studiato Scienze agrarie all’università – spiega –, il vino ha sempre accompaganto le tappe importanti della mia vita. Quando ho iniziato l’università ho deciso di iscrivermi al corso da sommelier, perché volevo imparare a raccontare". Sono poi arrivati concorsi, un master a Pisa in marketing del vino, con i primi traguardi: ad esempio quello di miglior sommelier Toscana nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Temi più discussi: La sommelier Ilaria Lorini: Basta parole difficili, bisogna saper comunicare; Orcia Wine Festival: a San Quirico torna l’appuntamento dedicato all’Orcia Doc; Orcia Wine Festival 24-26 aprile 2026 a San Quirico d’Orcia; Orcia Wine Festival: appuntamento dedicato alla Doc e al territorio.
La sommelier Ilaria Lorini: Basta parole difficili, bisogna saper comunicareToscana del Chianti, nel 2025 è stata incoronata come migliore in Italia Ai corsi dico di divertirsi e sperimentare anche la follia degli abbinamenti. Bisogna riscoprire i sensi, tornare ad annusare, ... quotidiano.net
Ilaria Lorini è la migliore sommelier d’Italia dell’AisIlaria Lorini è la Miglior Sommelier d’Italia Associazione Italiana Sommelier 2025 – Premio Trentodoc. Alla Stazione Leopolda a Firenze, dove ha affrontato gli altri professionisti provenienti dalle ... repubblica.it
Ais Toscana Delegazione Prato. BlueWhaleMusic · Rise To Inspire. All’Art Hotel di Prato si è svolta la lezione di Enologia 1 del Primo Livello AIS Prato guidata da Ilaria Lorini, relatrice della serata nonché Miglior Sommelier d’Italia, che ha condotto i corsisti attr - facebook.com facebook