La sfida di Giorgia ai disfattisti | rafforzare la direzione Per l’Italia l’idea che riaccende

Da secoloditalia.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha presentato un intervento alle Camere, indirizzato principalmente alle opposizioni e a una determinata tradizione politica italiana. La sua comunicazione ha come obiettivo quello di rafforzare la posizione del governo e di affrontare le critiche provenienti da chi mette in discussione le scelte dell’esecutivo. La leader ha così cercato di rilanciare un’immagine di compattezza e di determinazione di fronte alle sfide politiche attuali.

La sfida che Giorgia Meloni ha lanciato con la sua informativa alle Camere è rivolta alle opposizioni, certo, ma anche a un certo costume politico italiano. L’ultimo anno di legislatura che abbiamo davanti, infatti, non sarà orientato a «costruire consenso facile»: sarà un tempo impiegato «per rafforzare una direzione solida». Il concetto lo ha chiarito con due esempi cari (in tutti i sensi) alla prima stagione del campo largo, “tinta” giallo-rossa: non saranno offerti stipendi «senza lavorare» o ristrutturazioni di casa gra-tu-i-te, «a spese dello Stato». Quello dell’esecutivo di destra-centro non sarà un anno “elettorale”, votato a compromettere per anni conti pubblici e credibilità acquisita pur di monetizzare consenso last minute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La sfida di Giorgia ai disfattisti: rafforzare la direzione. Per l’Italia, l’idea che “riaccende”

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Dal trauma alla potenza: il Giappone riaccende il nucleare. La sfida che riguarda anche l’ItaliaRoma, 11 feb – Il Giappone ha riavviato il reattore numero 6 della centrale di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità installata.

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