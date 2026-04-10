Giorgia Meloni ha presentato un intervento alle Camere, indirizzato principalmente alle opposizioni e a una determinata tradizione politica italiana. La sua comunicazione ha come obiettivo quello di rafforzare la posizione del governo e di affrontare le critiche provenienti da chi mette in discussione le scelte dell’esecutivo. La leader ha così cercato di rilanciare un’immagine di compattezza e di determinazione di fronte alle sfide politiche attuali.

La sfida che Giorgia Meloni ha lanciato con la sua informativa alle Camere è rivolta alle opposizioni, certo, ma anche a un certo costume politico italiano. L’ultimo anno di legislatura che abbiamo davanti, infatti, non sarà orientato a «costruire consenso facile»: sarà un tempo impiegato «per rafforzare una direzione solida». Il concetto lo ha chiarito con due esempi cari (in tutti i sensi) alla prima stagione del campo largo, “tinta” giallo-rossa: non saranno offerti stipendi «senza lavorare» o ristrutturazioni di casa gra-tu-i-te, «a spese dello Stato». Quello dell’esecutivo di destra-centro non sarà un anno “elettorale”, votato a compromettere per anni conti pubblici e credibilità acquisita pur di monetizzare consenso last minute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sfida di Giorgia ai disfattisti: rafforzare la direzione. Per l’Italia, l’idea che “riaccende”

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Dal trauma alla potenza: il Giappone riaccende il nucleare. La sfida che riguarda anche l’ItaliaRoma, 11 feb – Il Giappone ha riavviato il reattore numero 6 della centrale di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità installata.

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Meloni: 'Né dimissioni né rimpasto, il no ci riaccende'. Schlein: 'La sfida l'hai già persa'Lo scenario internazionale non consente più a nessuno di cavarsela dicendo è tutta colpa della Meloni, finanche l'aumento del corto mondiale del petrolio. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ... ansa.it

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Nella sua informativa alla Camera, Giorgia Meloni ha parlato anche della sua “presunta vicinanza con la criminalità organizzata“. Attaccando le opposizioni che “tirano in ballo un padre, morto peraltro, che non vedo da 11 anni”, la premier ha voluto lanciare u - facebook.com facebook

In Parlamento Giorgia Meloni è tornata a esaltare l’azione del governo contro l’evasione fiscale, esagerando però i meriti del suo esecutivo. x.com