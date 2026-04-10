La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Durante l'andata dei quarti di Europa League, il difensore di una squadra portoghese ha avuto una serata difficile. In soli sei minuti, ha segnato un autogol molto discutibile e successivamente si è infortunato, lasciando la squadra in difficoltà. La partita si è svolta contro una formazione inglese e ha visto il giocatore protagonista di un episodio che ha influenzato l'andamento del match.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it Porto, incubo Martim: autogol clamoroso e infortunio che stravolge tuttoL’andata dei quarti di Europa League tra Porto e Nottingham Forest si è conclusa sul punteggio di 1-1, segnata da un episodio singolo che ha cambiato...