La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'andata dei quarti di Europa League, il difensore di una squadra portoghese ha avuto una serata difficile. In soli sei minuti, ha segnato un autogol molto discutibile e successivamente si è infortunato, lasciando la squadra in difficoltà. La partita si è svolta contro una formazione inglese e ha visto il giocatore protagonista di un episodio che ha influenzato l'andamento del match.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Porto, incubo Martim: autogol clamoroso e infortunio che stravolge tuttoL’andata dei quarti di Europa League tra Porto e Nottingham Forest si è conclusa sul punteggio di 1-1, segnata da un episodio singolo che ha cambiato...

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