La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Durante la partita di Europa League, il difensore del Porto ha vissuto una serata difficile. In soli sei minuti, ha commesso un autogol spettacolare e si è infortunato, lasciando la squadra in dieci. L’episodio ha segnato l’andata dei quarti contro il Nottingham Forest, coinvolgendo un momento di grande difficoltà per i portoghesi. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutti i presenti allo stadio.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it Porto, incubo Martim: autogol clamoroso e infortunio che stravolge tuttoL’andata dei quarti di Europa League tra Porto e Nottingham Forest si è conclusa sul punteggio di 1-1, segnata da un episodio singolo che ha cambiato...