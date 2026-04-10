La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Durante la partita di andata dei quarti di Europa League, il difensore del Porto ha avuto una serata negativa. In soli sei minuti, ha segnato un autogol difficile da dimenticare e si è infortunato durante il gioco. La sua prestazione ha influenzato l’andamento della gara, lasciando i tifosi e gli osservatori con molte reazioni. La squadra si prepara ora a rispondere a questa situazione nel ritorno della competizione.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it