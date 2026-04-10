La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Nell'andata dei quarti di Europa League, il difensore di una squadra portoghese ha vissuto una serata difficile. Dopo aver segnato un autogol molto discutibile, si è infortunato dopo soli sei minuti di gioco. La partita si è svolta contro il Nottingham Forest e il suo contributo negativo ha condizionato l'inizio dell'incontro. Questa sequenza ha attirato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it