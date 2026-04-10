La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Durante la partita di andata dei quarti di Europa League, il difensore della squadra portoghese ha subito una serata complicata, lasciando il segno per un autogol particolarmente difficile e un infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo in pochi minuti. La sua prestazione è stata segnata da due episodi che hanno influenzato l’andamento della gara, con il pubblico che ha assistito a un susseguirsi di eventi inaspettati.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it