La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di andata dei quarti di Europa League, il difensore della squadra portoghese ha subito una serata complicata, lasciando il segno per un autogol particolarmente difficile e un infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo in pochi minuti. La sua prestazione è stata segnata da due episodi che hanno influenzato l’andamento della gara, con il pubblico che ha assistito a un susseguirsi di eventi inaspettati.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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