La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Durante la partita dei quarti di Europa League, un difensore del Porto è stato protagonista di un episodio negativo che ha segnato la serata. Nel giro di sei minuti, ha prima segnato un autogol molto discutibile e poi si è infortunato, lasciando i suoi senza un giocatore disponibile in campo. Questi eventi hanno avuto un impatto immediato sulla partita, creando una situazione difficile per la squadra portoghese.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it