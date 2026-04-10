La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Durante la partita di Europa League tra Porto e Nottingham Forest, il difensore del Porto ha causato un autogol e ha subito un infortunio in soli sei minuti. L’evento ha caratterizzato la prima frazione di gioco, con il giocatore protagonista di un errore evidente che ha portato al gol avversario, prima di dover abbandonare il campo a causa di un problema fisico. La partita è stata segnata da questa sequenza rapida di eventi sfortunati.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it