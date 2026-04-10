La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League | autogol assurdo e infortunio in 6 minuti

Durante la partita di andata dei quarti di Europa League, il difensore del Porto ha vissuto un episodio complicato, segnato da un autogol imprevisto e da un infortunio in soli sei minuti. La sua performance è stata caratterizzata da un errore grave che ha aperto le speranze dell’avversario, seguito da un problema fisico che ha interrotto la sua presenza in campo. La gara si è conclusa con un episodio sfortunato per il giocatore, che ha lasciato il campo dopo pochi minuti.

Il difensore dei lusitani protagonista in negativo nell'andata dei quarti di Europa League con il Nottingham Forest: prima ha realizzato un'autorete clamorosa poi si è fatto male. 🔗 Leggi su Fanpage.it