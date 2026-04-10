La salute vista con gli occhi dei pazienti trasparenza prima dei 6 valori chiave

In un mondo caratterizzato da elevati livelli di inquinamento e dalla diffusione di notizie false, i pazienti mantengono una visione diretta e concreta della salute. Prima di tutto, si concentrano sulla trasparenza, considerandola un elemento fondamentale. La loro percezione si basa su informazioni chiare e accessibili, e questo approccio si riflette nei sei valori chiave che guidano il loro rapporto con il mondo sanitario.

In un mondo sempre più’ inquinato ‘avvelenato’ da false notizie, i pazienti quando si tratta di parlare di salute hanno le idee chiare. La trasparenza è infatti la chiave per creare fiducia: il 75% delle associazioni di pazienti che hanno risposto ad una survey del Patient Advocacy Lab dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la mette al primo posto nell’elenco dei valori giudicati importanti. Il percorso ha coinvolto 50 associazioni attraverso focus group, survey quantitative e analisi integrate. “Abbiamo voluto chiedere direttamente alle associazioni su quali valori concentrarsi per costruire una organizzazione dotata di solide basi per agire a tutela delle persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La salute vista con gli occhi dei pazienti, trasparenza prima dei 6 valori chiave Unicef Caserta accoglie Andrea Iacomini: la guerra vista con gli occhi dei bambiniGiovedì 29 gennaio 2026, alle ore 16:00, la sede del Comitato Provinciale UNICEF Caserta (Via Raffaele Leonetti, 47) ospiterà la presentazione del... La guerra vista con gli occhi dei bambini. Andrea Iacomini presenta a Caserta “La forza sia con te”Dopo il successo riscosso a Roma e la prima ristampa ottenuta in tempi record, il viaggio di testimonianza di Andrea Iacomini, Portavoce nazionale... Temi più discussi: Giornata mondiale della salute, Avitabile (Siso): Prevenzione con controlli periodici agli occhi; La salute vista con gli occhi dei pazienti, trasparenza prima dei 6 valori chiave; Vista offuscata e occhi stanchi, non è sempre stress: quando il disturbo comune nasconde i primi segnali della sclerosi multipla; La salute delle donne migliora, ma con disparità: Italia maglia nera in Ue. I dati. La salute vista con gli occhi dei pazienti, trasparenza prima dei 6 valori chiaveI pazienti quando si tratta di parlare di salute hanno le idee chiare. La survey di Altems. lapresse.it Giornata mondiale della salute, Avitabile (Siso): Prevenzione con controlli periodici agli occhiRoma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Anche per la vista c'è un mantra: si chiama prevenzione. A livello oftalmico la prevenzione è molto più sentita che altrove perché l'occhio è una propaggine del cerv ... iltempo.it Sindrome di Noonan e vista: miopia, maculopatia, astigmatismo #salute #vista - facebook.com facebook