La Russia ha condannato l’organizzazione Memorial, che si occupa di ricordare le vittime dei gulag. Ora, secondo le nuove norme, ricordare i gulag è considerato un reato. La decisione ha suscitato reazioni nel mondo delle associazioni per i diritti umani e tra gli storici, che evidenziano come questa mossa limiti la possibilità di affrontare il passato. La vicenda richiama le parole di Bulgakov, che affermava che «i manoscritti non bruciano», anche di fronte alla censura e alla repressione.

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© Cms.ilmanifesto.it - La Russia condanna Memorial, ora ricordare i gulag è un reato

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