La Roma non sbaglia e riparte alla grande contro il Pisa grazie alla tripletta di Malen

Nella partita tra la squadra di casa e il Pisa, la squadra di casa ha vinto con il risultato di 3-0. La partita si è conclusa con tre gol di Malen, segnati nei primi minuti e all'inizio del secondo tempo. La formazione titolare ha visto il portiere Svilar e i difensori Ghilardi, N'Dicka e Hermoso, tutti valutati con un punteggio di circa 6.5. La squadra di casa ha controllato il gioco e ha mantenuto il vantaggio fino al termine.

Roma-Pisa 3-0 RETI: 3'pt, 43'pt e 7'st Malen. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Ghilardi 6.5, N'Dicka 6.5, Hermoso 6.5; Celik 6 (33'st Angelino 6), Cristante 6, Pisilli 6.5, Rensch 6.5 (40'st Venturino sv); Soulé 6.5 (20'st El Aynaoui 6), Pellegrini 6,5 (1'st El Shaarawy 6); Malen 8 (33'st Vaz 6). In panchina: De Marzi, Gollini, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Seck, Mirra, Zaragoza. Allenatore: Gasperini 6.5. PISA (3-4-2-1): Semper 6; Calabresi 5, Caracciolo 4.5 (40'st Coppola sv), Canestrelli 5; Touré 4.5 (9'st Piccinini 5.5), Hojholt 5 (9'st Akinsanmiro 5.5), Aebischer 6, Angori 6; Tramoni 6 (29'st Durosinmi 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Roma non sbaglia e riparte alla grande contro il Pisa grazie alla tripletta di Malen Malen sontuoso, la sua tripletta regala la vittoria alla Roma sul PisaSe la corsa scudetto sembra una storia già scritta, la lotta per l’accesso alla prossima Champions League potrebbe offrire emozioni e spettacolo in... Leggi anche: Pisa di Malen in peggio. Tripletta olandese, contro la Roma nerazzurri ancora ko Temi più discussi: La tripletta di Malen rilancia la Roma, botta e risposta tra Ranieri e Gasperini; Malen scatenato: tripletta lampo e Roma-show, Pisa ko 3-0 all'Olimpico - La classifica; Roma travolgente all’Olimpico: Malen show, tripletta e 3-0 al Pisa; Serie A: Roma-Pisa 3-0 DIRETTA e FOTO. La Roma non sbaglia, Cremonese travolta: agganciato il Napoli e +4 sulla Juve al confronto direttoGasperini ritrova Wesley e, inizialmente, anche Hermoso, ma lo spagnolo si ferma nel riscaldamento e quindi titolare c'è Ghilardi. Nicola, invece, sceglie di tenere in panchina Vardy e di puntare sul ... tuttosport.com Serie A: La Roma non sbaglia, Cremonese ko e aggancio al Napoli terzoNella giornata in cui cadono Juventus, Napoli e Milan, la Roma non sbaglia. Non poteva permetterselo, l'occasione era troppo grande, soprattutto all'indomani delle parole del suo allenatore in ... ansa.it Roma-Pisa, Gasperini: "Nessuno screzio con Ranieri, ci incontreremo e parleremo" #SkySport #SkySerieA x.com Roma, parla Malen: “È bellissimo essere alla Roma" - facebook.com facebook