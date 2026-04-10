L'allenatore ha recentemente portato una svolta alla squadra, passando da un approccio difensivo a uno stile di gioco più offensivo e offensivo. La formazione ha raggiunto una media di tre gol segnati a partita nelle ultime uscite. La squadra si prepara a affrontare il prossimo avversario, mantenendo un atteggiamento più aperto e propositivo rispetto al passato. Questa trasformazione sta attirando l'attenzione di tifosi e osservatori.

Questa è una storia di emozioni rinnovate, di sentimenti intramontabili, di stimoli ritrovati. Diego Pablo Simeone in questo 2026 arriverà a 15 anni di matrimonio con l’Atletico Madrid. Tre lustri su una panchina equivalgono alle nozze d’oro nella vita. Perché in 15 anni entrano cicli e cicli di giocatori, alti esaltanti e bassi deprimenti, vite sportive, collaboratori che sono fratelli e che poi non ci sono più, come il Mono Burgos o Andrea Berta. Nell’autunno scorso la Grande Storia colchonera del Cholo sembrava destinata all’ultimo capitolo. Per l’argentino contratto, ricchissimo, in scadenza nel 2027, ma nuovi investitori e sensazioni di fatica, di spiaggiamento emozionale e sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La rivoluzione di Simeone: ora l'Atletico gioca, segna e non ha paura

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Diego Pablo Simeone e sua moglie Carla Pereyra hanno costruito un impero negli anni a Madrid dando vita a una rete immobiliare impressionante Ben 180 appartamenti e 7 edifici di proprietà. - facebook.com facebook

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