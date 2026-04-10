A Monza si punta a valorizzare il turismo attraverso una forte attenzione alla tradizione culinaria, considerata un elemento chiave per attirare visitatori. La città si sta preparando a ospitare eventi di richiamo e a promuovere nuove iniziative di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare la propria vocazione turistica. In questo contesto, la cucina locale viene vista come un elemento centrale per raccontare e promuovere la città.

La città si racconta e rilancia la sua vocazione turistica, tra grandi eventi e nuove traiettorie di sviluppo. È il messaggio che arriva dalla visita dell’assessora al Turismo di Regione Lombardia, Debora Massari, che ieri ha fatto tappa a Monza nell’ambito del tour istituzionale nelle province lombarde. Entrata nella giunta guidata da Attilio Fontana lo scorso ottobre, in un momento strategico a poco più di tre mesi dalle Olimpiadi, Massari porta con sé una visione precisa: rafforzare il turismo enogastronomico e sviluppare un’offerta sempre più orientata al turismo lento ed esperienziale. Una prospettiva che, a suo giudizio, trova in Monza e nella Brianza un terreno fertile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ricetta dell’accoglienza a Monza. Massari: "Il turismo nasce a tavola"

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