Negli ultimi giorni, si sono intensificati i segnali di un attivismo da parte di una figura politica che cerca di rafforzare la propria posizione. Dopo un incontro con un rappresentante di un ex presidente statunitense, sono state fatte dichiarazioni che indicano un’apertura verso Pechino e una riduzione delle dipendenze dal gas russo. Questi eventi sono stati accompagnati da messaggi rivolti a un possibile ruolo di leadership politica.

In fondo, a chi è stato presidente del Consiglio prima in alleanza con la Lega e poi con il Pd, deve sembrare un giochetto da ragazzi andare d’accordo sia con Donald Trump che con Xi Jinping. Giuseppe Conte, il CamaleConte, ci prova: campione mondiale di cinismo politico, si lascia intervistare da Bloomberg, colosso dell’informazione globale con sede a New York, di orientamento politico pragmatico e tutto orientato al business, e rispolvera la sua mai sopita passione per il multilateralismo e in particolare la Cina: «Trump e gli Usa», sottolinea Giuseppi, «ovunque si muovono tutelano i loro interessi economici e commerciali. La formula Make America Great Again non può essere sottoscritta dagli alleati più piccoli come l’Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La «rete» che prova a mettere Conte al posto della Meloni

Nhat reacted very strangely when Mui bought the house where she and Hang used to live.

Temi più discussi: La rete che prova a mettere Conte al posto della Meloni; Claudia Conte e le altre, una fenomenologia che si ripete; Caso Piantedosi, i misteri dell'intervista a Claudia Conte: ora è caccia al mediatore. Per lei contratti a rischio; Paolo Zampolli, chi è l'inviato di Trump in Italia che ha incontrato Giuseppe Conte.

Claudia Conte, spunta il provino a Temptation Island con l'exDa circa due settimane il nome di Claudia Conte affolla social, quotidiani e anche i corridoi di Palazzo Chigi. E in particolare da quando in un'intervista a Money la giornalista di Cassino, Frosinone ... today.it

Claudia Conte fece il provino per Temptation Island prima del caso Piantedosi: Decideva l’ex per meSpunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi emerge dai verbali del processo contro l’ex Angelo Paradiso, ... fanpage.it

Conte, il “corto muso” diventa identità Il Napoli vince e convince… a modo suo. Antonio Conte si conferma maestro delle vittorie di misura, superando anche Massimiliano Allegri, ideatore del concetto di “corto muso”. Negli ultimi due anni, il Napoli ha costrui - facebook.com facebook

#Abodi: “ #Conte grande allenatore, saranno lui e #DeLaurentiis a decidere” x.com