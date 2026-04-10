Questa settimana è uscito il secondo film della regista emergente nel cinema italiano, nota per aver ricevuto riconoscimenti e apprezzamenti. Il nuovo lavoro si intitola “Un anno di scuola” e rappresenta il seguito della sua carriera. La regista, considerata una delle figure più promettenti nel panorama cinematografico nazionale, ha già attirato l’attenzione di pubblico e critica con le sue opere precedenti.

Questa settimana è uscito al cinema Un anno di scuola. È un film italiano piccolo per dimensione produttiva e molto leggero nel contenuto, che però, da quando è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia a settembre, ha raccolto apprezzamenti con un’unanimità rara nella critica. È ispirato al racconto omonimo dello scrittore italiano del secolo scorso Giani Stuparich ma è ambientato nei primi anni Duemila. Come dice il titolo, racconta un anno di scuola, l’ultimo, di una ragazza svedese venuta a vivere in Italia con il padre e iscritta nella classe di un istituto tecnico in cui, a parte lei, ci sono solo maschi. Gli attori sono tutti non professionisti, è ambientato a Trieste e l’intreccio è usato per mostrare idee non banali sui rapporti tra ragazzi e ragazze a quell’età e sulla maturazione dei sentimenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La regista emergente più promettente nel cinema italiano

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