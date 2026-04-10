Dopo la Pasqua, si sono resi noti i costi sostenuti per l’evento “Gusto di vivere” organizzato dalla Regina. La manifestazione ha attirato diverse migliaia di visitatori, che hanno preso parte alle iniziative e passeggiato tra le vie della città. Il totale delle spese sostenute per l’evento si aggira intorno ai 30 mila euro.

Archiviata la Pasqua, è ora di fare i conti. Riproponendo l’evento pasquale Gusto di vivere, la Regina ha richiamato in città migliaia di visitatori, giunti per passeggiare tra le sue vie e partecipare alle iniziative in programma. L’ amministrazione comunale ha stanziato poco più di 30mila euro: un investimento importante per trasformare il centro in un’oasi dei sapori, animata da sabato al giorno di Pasquetta. La spesa più alta ha riguardato le degustazioni e il coordinamento generale, affidati a Cna per un totale di quasi 8mila euro. Anche l’ allestimento scenografico ha giocato un ruolo chiave: 6mila euro sono serviti a noleggiare panche, antichi orci e macine in pietra, mentre 2600 euro hanno garantito le bancarelle in legno posizionate in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Regina fa i conti con la Pasqua. Gli eventi sono costati 30mila euro

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