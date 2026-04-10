La prima serata dopo le 21 | 30 fa guadagnare Rai e Mediaset ma il pubblico non ne può più

Negli ultimi anni, le abitudini degli spettatori italiani sono cambiate, portando a una modifica nelle fasce di ascolto serali. Oggi, la prima serata dopo le 21:30 garantisce un incremento di ascolti sia per Rai che per Mediaset, ma questa tendenza non trova corrispondenza nel gradimento del pubblico. La tradizionale divisione del prime time tra le 20:30 e le 22:30 si è progressivamente sfumata, lasciando spazio a nuovi orari e programmazioni.

La prima serata televisiva ha cambiato i suoi connotati. Se, fino a quindici anni fa, si poteva collocare il prime time nella fascia oraria che va dalle 20:30 alle 22:30, con il successo dei game show nell'access prime time, questa distinzione ha ormai perso valenza. Le motivazioni di questo slittamento sono molteplici, però, il rischio è che sia necessario tornare al vecchio assetto, prima che la tv finisca con l'essere sempre più "disabitata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eredità in prima serata, la Rai sfida Mediaset: doppio appuntamento per Marco LiorniProsegue la sfida tra Rai e Mediaset, che negli ultimi mesi sono andate a caccia di audience grazie ai propri game show.

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In paradiso alcune cose non cambiano mai, né ai Caraibi, né in Cornovaglia... "Delitti in paradiso" e a seguire "Oltre il paradiso" questa sera dalle 21.20 su Rai 2. #delittiinparadiso #oltreilparadiso #rai2 #RadiocorriereTv - facebook.com facebook

Vespa furioso contro Provenzano: «Stia zitto». Il Pd: «La Rai prenda le distanze» x.com